Giorgio: un cortometraggio contro la transfobia e la paura del diverso (Di venerdì 18 settembre 2020) Rimmel e rossetto, un bell'abito verde e vai sulla giostra. Nel corto Giorgio, diretto da Arianna Mattioli e presentato nella sezione Campari alla Mostra del cinema di Venezia, noi vediamo il volto del protagonista solo alla fine. Prima, ci sono gli sguardi degli altri: c'è chi ride apertamente, chi cambia strada, chi non capisce, chi si spaventa. Non è facile essere accettati per quello che si è. Giorgio (Andrea Pittorino) è in una fase di transizione, un maschio imprigionato in un corpo di femmina, e la sofferenza è tanta. Solo lo specchio, a casa, gli restituisce l'immagine della bellissima donna (Elena Cucci) che sarà, quando il suo giro di giostra sarà finito, e l'identità anagrafica corrisponderà a come si sente, cioè Giorgia. Nel frattempo, solo ...

Giorgio: Arianna Mattioli, Andrea Pittorino e Elena Cucci raccontano il corto

