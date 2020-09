GF Vip, i maschi in disparte la aspettano: il primo freeze è per lei (Di venerdì 18 settembre 2020) Attesissima seconda puntata del GF Vip, che ha già emozionato e fatto discutere molto: i maschi vanno in disparte e aspettano la più attesa della Casa Alfonso Signorini (fonte foto: GettyImages)Pronti via e il GF Vip ha già sorpreso, emozionato, fatto discutere tutti gli appassionati che seguono con grande interessa il programma in onda su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini insieme agli opinionisti Pupo e Antonella Elia: Dopo la prima puntata in cui il pubblico ha avuto un primo impatto con i neo concorrenti, sono già accaduti diversi episodio che hanno fatto nascere un’incredibile curiosità da parte del pubblico. A cominciare da Patrizia De Blank, colei che si è fatta beccare nuda durante “Pomeriggio 5”, popolare trasmissione ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 settembre 2020) Attesissima seconda puntata del GF Vip, che ha già emozionato e fatto discutere molto: ivanno inla più attesa della Casa Alfonso Signorini (fonte foto: GettyImages)Pronti via e il GF Vip ha già sorpreso, emozionato, fatto discutere tutti gli appassionati che seguono con grande interessa il programma in onda su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini insieme agli opinionisti Pupo e Antonella Elia: Dopo la prima puntata in cui il pubblico ha avuto unimpatto con i neo concorrenti, sono già accaduti diversi episodio che hanno fatto nascere un’incredibile curiosità da parte del pubblico. A cominciare da Patrizia De Blank, colei che si è fatta beccare nuda durante “Pomeriggio 5”, popolare trasmissione ...

Innanzitutto è attesa l’entrata nella casa di Cinecittà di Elisabetta Gregoraci. L’ex consorte di Flavio Briatore dovrebbe spiegare i motivi che ne hanno ritardato l’ingresso di 4 giorni. Entrano poi ...

Dayane Mello si cambia nella camera da letto senza prestare attenzione ad Andrea Zelletta. Il nuovo inquilino della casa del Grande Fratello ha una reazione inattesa.

Sale la temperatura al GF Vip: è la modella brasiliana Dayane Mello la prima a togliere il fiato con una doccia che non lascia per nulla indifferenti. GF Vip, Dayane Mello ‘incendia’ la Casa con la su ...

