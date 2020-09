Genoa, è arrivato Zappacosta: adesso visite e firma (Di venerdì 18 settembre 2020) Riparte dall’Italia Davide Zappacosta, dopo l’avventura con la maglia della Roma. Il terzino è sbarcato nelle ultime ore all’aeroporto di Malpensa con un volo da Londra. Ora direzione Genova dove sosterrà le visite mediche con il Genoa prima di firmare il contratto che lo legherà al Grifone. Foto: twitter Roma L'articolo Genoa, è arrivato Zappacosta: adesso visite e firma proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Riparte dall’Italia Davide, dopo l’avventura con la maglia della Roma. Il terzino è sbarcato nelle ultime ore all’aeroporto di Malpensa con un volo da Londra. Ora direzione Genova dove sosterrà lemediche con ilprima dire il contratto che lo legherà al Grifone. Foto: twitter Roma L'articolo, èproviene da Alfredo Pedullà.

