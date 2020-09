Gazzetta - Meret e Osimhen in vantaggio: la probabile formazione per il Parma (Di venerdì 18 settembre 2020) Sarà Victor Osimhen il centravanti titolare del Napoli a Parma. Questo è il pensiero della Gazzetta dello Sport, che nel grafico sulla probabile formazione del Napoli schiera il nigeriano nell'attacco composto da Insigne e Politano. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 18 settembre 2020) Sarà Victoril centravanti titolare del Napoli a. Questo è il pensiero delladello Sport, che nel grafico sulladel Napoli schiera il nigeriano nell'attacco composto da Insigne e Politano.

La sfida di campionato tra Parma e Napoli si avvicina e l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha provato ad indovinare gli unidici inizali delle due squadra. Secondo il quotidiano, Gattuso dov ...

