Fuga di batteri da laboratorio: 3000 persone ammalate in Cina (Di venerdì 18 settembre 2020) Cina, Fuga di batteri da laboratorio: 3000 persone ammalate di brucellosi. Le autorità della Cina nord-occidentale hanno reso noto che in seguito alla fuoriuscita di batteri da un impianto biofarmaceutico che nel 2019 produceva vaccini per animali si sono ammalate oltre 3000 persone di brucellosi. Alla base dell'incidente, come riporta anche la Cnn, ci sarebbe l'utilizzo …

