Di Battista in Puglia contro Emiliano | per Crimi “non è un attacco al PD”

È la Puglia l'ultima sosta delle campagna elettorale di Di Battista. La scelta della Puglia fa discutere: attaccare Emiliano significa attaccare Conte Alessandro Di Battista ha scelto la Puglia nell'ultimo giorno di campagna elettorale per tornare in campo. La fine di questa campagna elettorale per uno dei leader del M5S si chiuderà in piazza Diaz, sul lungomare di Bari. Ed è proprio la scelta della Puglia a generare qualche sospetto che Di Battista non voglia sostenere il suo alleato al governo. La Puglia governata da 15 anni dal centrosinistra, di cui gli ultimi cinque da Michele Emiliano, il governatore che il candidato del centrodestra, si trova a combattere ...

