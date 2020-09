Coronavirus, in Inghilterra restrizioni per 12 milioni di persone. Vietati i contatti fuori dal nucleo familiare (Di venerdì 18 settembre 2020) Sono oltre 30 milioni i casi di Coronavirus nel mondo con quasi 950mila vittime (946.063 per l’esattezza), secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Il Paese più duramente colpito dal Covid è ancora una volta gli Usa con 6.674.458 contagi e 197.633 morti seguito dall’India con 5.214.677 casi e 84.372 vittime e dal Brasile con 4.455.386 malati e 134.935 decessi. Non va meglio in Russia che oggi, 18 settembre, supera quota un milione. In Israele (dove comincerà il lockdown), invece, sono 175.256 i casi registrati finora con 1.169 morti. REGNO UNITO EPA/ANDY RAIN Birmingham, InghilterraCon l’aumento dei casi, e un allarme che rischia di far piombare il Paese in un nuovo lockdown, il premier Boris Johnson ha annunciato che da martedi 22 settembre saranno attuate ulteriori misure di ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 settembre 2020) Sono oltre 30i casi dinel mondo con quasi 950mila vittime (946.063 per l’esattezza), secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Il Paese più duramente colpito dal Covid è ancora una volta gli Usa con 6.674.458 contagi e 197.633 morti seguito dall’India con 5.214.677 casi e 84.372 vittime e dal Brasile con 4.455.386 malati e 134.935 decessi. Non va meglio in Russia che oggi, 18 settembre, supera quota un milione. In Israele (dove comincerà il lockdown), invece, sono 175.256 i casi registrati finora con 1.169 morti. REGNO UNITO EPA/ANDY RAIN Birmingham,Con l’aumento dei casi, e un allarme che rischia di far piombare il Paese in un nuovo lockdown, il premier Boris Johnson ha annunciato che da martedi 22 settembre saranno attuate ulteriori misure di ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Inghilterra Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: scattano restrizioni in Inghilterra, non si esclude nuovo lockdown Fanpage.it Coronavirus, Lockdown in Gran Bretagna: le aree interessate

Una parte della Gran Bretagna, l’area intorno alla zona di New Castle è stata sottoposta ad un nuovo lockdown per arginare la diffusione del Coronavirus. Coronavirus nuovo lockdown in Inghilterra – P ...

Coronavirus, Londra cancella i fuochi di artificio di Capodanno

Come un fulmine ciel sereno o come un grosso fuoco di artificio con il botto grosso, è arrivata la notizia della cancellazione dei giochi pirotecnici per i festeggiamenti del nuovo anno a Londra. Nien ...

