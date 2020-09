Caso Gregoretti, Salvini: “Al processo mi dichiarerò colpevole di amare il mio Paese e i miei figli” (Di venerdì 18 settembre 2020) La prima udienza del processo a Matteo Salvini per il Caso Gregoretti è fissata per il 3 ottobre presso il Tribunale di Catania. In diverse occasioni il leader leghista ha fatto sapere di essere pronto ad affrontare i giudici e di non essersi pentito delle decisioni prese. Idee ribadite anche durante un comizio elettorale tenutosi in quel di Pisa, in vista delle regionali: “Fra quindici giorni al processo di Catania, quando mi chiederanno se mi dichiaro colpevole o innocente di aver bloccato lo sbarco di 131 immigrati in attesa che l’Europa si svegliasse, mi dichiarerò colpevole. Nel nome del popolo italiano mi dichiarerò orgogliosamente colpevole di amare il mio Paese e di ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 settembre 2020) La prima udienza dela Matteoper ilè fissata per il 3 ottobre presso il Tribunale di Catania. In diverse occasioni il leader leghista ha fatto sapere di essere pronto ad affrontare i giudici e di non essersi pentito delle decisioni prese. Idee ribadite anche durante un comizio elettorale tenutosi in quel di Pisa, in vista delle regionali: “Fra quindici giorni aldi Catania, quando mi chiederanno se mi dichiaroo innocente di aver bloccato lo sbarco di 131 immigrati in attesa che l’Europa si svegliasse, mi dichiarerò. Nel nome del popolo italiano mi dichiarerò orgogliosamentediil mioe di ...

markgmm : RT @martinoloiacono: Interessante notare che nei confronti della Lega sono aperti almeno 3 fronti giudiziari: 1) caso Gregoretti 2) Inchies… - michelerizzi3 : @martinoloiacono Danno forza a Salvini, la maggior parte degli italiani, anche di sinistra, sul caso Gregoretti gli danno ragione ! - StufaMarcia1 : RT @martinoloiacono: Interessante notare che nei confronti della Lega sono aperti almeno 3 fronti giudiziari: 1) caso Gregoretti 2) Inchies… - BerzinNicoletta : @altinier1981 @martinoloiacono Non hanno capito che non solo il giochino non funziona più ma, anzi, ha spesso l'eff… - martinoloiacono : Interessante notare che nei confronti della Lega sono aperti almeno 3 fronti giudiziari: 1) caso Gregoretti 2) Inch… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Gregoretti Caso Gregoretti, Salvini chiede di acquisire le chat di Palamara LA NAZIONE Processo Salvini a Catania,

La Corte d'appello e la Procura generale di Catania hanno disposto misure di sicurezza per il prossimo 3 ottobre, quando davanti al presidente dei Gip Nunzio Sarpietro, si terra' l'udienza preliminare ...

ELEZIONI CHIETI: DI STEFANO (LEGA), “VINCEREMO AL PRIMO TURNO”

CHIETI – “Come sempre sei di parola: sei tornato per lanciare quest’ultima settimana di campagna elettorale che ci manderà alla vittoria al primo turno contro tutto e contro tutti. Siamo dalla parte g ...

ELEZIONI: SALVINI OGGI A CHIETI A SOSTEGNO DI DI STEFANO, “VINCEREMO AL PRIMO TURNO”

CHIETI – Matteo Salvini torna in Abruzzo. Oggi il leader della Lega, in una giornata piena di appuntamenti per il tour elettorale, ha fatto tappa anche a Chieti, a sostegno del candidato sindaco Fabri ...

La Corte d'appello e la Procura generale di Catania hanno disposto misure di sicurezza per il prossimo 3 ottobre, quando davanti al presidente dei Gip Nunzio Sarpietro, si terra' l'udienza preliminare ...CHIETI – “Come sempre sei di parola: sei tornato per lanciare quest’ultima settimana di campagna elettorale che ci manderà alla vittoria al primo turno contro tutto e contro tutti. Siamo dalla parte g ...CHIETI – Matteo Salvini torna in Abruzzo. Oggi il leader della Lega, in una giornata piena di appuntamenti per il tour elettorale, ha fatto tappa anche a Chieti, a sostegno del candidato sindaco Fabri ...