Canada, auto a guida automatica viaggia a 150 km all'ora in autostrada: il guidatore stava dormendo

Tesla a guida automatica viaggia a 150 km all'ora in autostrada: il guidatore stava dormendo Il conducente stava dormendo quando la polizia ha accostato l'auto che correva a tutta velocità in autostrada. Sembrava che non ci fosse nessuno alla guida del veicolo e, invece, gli agenti hanno trovato il guidatore di 20 anni addormentato con il sedile reclinato. Aveva impostato il "pilota automatico" alla sua Tesla Modello S. L'assurdo episodio è avvenuto vicino a Ponoka, nello Stato dell'Alberta (Canada), lo scorso luglio, ma è stato reso noto soltanto ora in vista del processo

