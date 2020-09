Calciomercato Spezia – Deiola è un giocatore dello Spezia (Di venerdì 18 settembre 2020) Calciomercato Spezia – Il centrocampista Alessandro Deiola, di proprietà del Cagliari ha firmato con lo Spezia. Il centrocampista sardo ha firmato con la squadra ligure neo promossa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista, classe ’95, saluta nuovamente il club sardo per ritornare allo Spezia dopo l’esperienza in Serie B della stagione 2016/2017 Calciomercato Spezia – Deiola è un giocatore dello Spezia Giornal.it. Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020)– Il centrocampista Alessandro, di proprietà del Cagliari ha firmato con lo. Il centrocampista sardo ha firmato con la squadra ligure neo promossa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista, classe ’95, saluta nuovamente il club sardo per ritornare allodopo l’esperienza in Serie B della stagione 2016/2017è unGiornal.it.

