Bayern Monaco-Schalke 04, le formazioni ufficiali: Sané titolare

Parte la Bundesliga. La prima giornata vede contrapposti i campioni in carica del Bayern Monaco e lo Schalke 04. Esordio tra i bavaresi per Sané, mentre davanti nessuna sorpresa con il forte centravanti Lewandowski dall'inizio. Queste le formazioni ufficiali:

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Boateng, Hernandez; Kimmich, Goretzka: Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski. All. Flick

Schalke 04 (4-2-3-1): Fährmann; Rudy, Kabak, Stambouli, Oczipka; Serdar, Bentaleb; Uth, Harit, Matondo; Paciencia. All. Wagne

