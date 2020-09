Ava Max | «Più spazio alle donne di potere»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 18 settembre 2020) «Abbiamo bisogno di mostrare tutte le sfumature del nostro essere. Non penso che dovremmo sentire il bisogno di nascondere le nostre emozioni». Ava Max lo dice guardando fisso nella videocamera di fronte a sé e accarezzandosi i capelli biondi, corti da una parte e lunghi dall’altra, espressione manifesta di quel dualismo che traspare non solo dalla sua personalità, ma anche dai suoi lavori. Non fa eccezione Heaven & Hell, il titolo del suo primo album in studio che racchiude i successi commerciali che ha mietuto in tutto il mondo in questi ultimi due anni, dalla hit Sweet but Psycho, già disco di platino, a Torn; da Kings & Queens a Who’s laughing now. Nata nel 1994, figlia di immigrati albanesi, origine che condivide in parte con Dua Lipa e Rita Ora, Amanda Ava Koci, questo il suo vero nome, confessa di aver iniziato questo percorso non tanto per diventare una star globale, quanto per l’urgenza di fare musica: «Non volevo che ci fosse un tour legato all’album, non volevo che le canzoni fossero concepite come dei singoli: per arrivare a questo c’è voluto del tempo perché volevo che tutto fosse quasi perfetto». https://www.youtube.com/watch?v=WXBHCQYxwr0