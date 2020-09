X Factor 2020 | concorrente commuove i giudici Il gesto di Mika – VIDEO

Leggi su yeslife

(Di giovedì 17 settembre 2020) Partenza con il botto per X: i concorrenti hanno già cominciato a mostrare le loro qualità. Un momento in particolare ha commosso il pubblico. Quest’anno Xè partito davvero con il piede giusto. Non è certo passata inosservata, infatti, la particolare alchimia che lega i. Senza i caratteri forti di personaggi come … L'articolo X. Ildiproviene da YesLife.it.