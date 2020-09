X Factor 2020: Blue Phelix porta l’identità di genere sul palco e conquista 4 sì (VIDEO) (Di giovedì 17 settembre 2020) Blue Phelix ha letteralmente conquistato il pubblico di X Factor 2020. Con il suo inedito “South Dakota” ha portato a casa quattro sì da parte della nuova giuria composta da Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton. X Factor 2020: Blue Phelix porta l’identità di genere sul palco e conquista tutti Il vero nome... L'articolo X Factor 2020: Blue Phelix porta l’identità di genere sul palco e conquista 4 sì (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La ... Leggi su blogtivvu (Di giovedì 17 settembre 2020)ha letteralmenteto il pubblico di X. Con il suo inedito “South Dakota” hato a casa quattro sì da parte della nuova giuria composta da Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton. Xl’identità disultutti Il vero nome... L'articolo Xl’identità disul4 sì () proviene da Blog Tivvù - La ...

