Windows: vulnerabilità critica Zerologon (Di giovedì 17 settembre 2020) Una vulnerabilità critica riguardante i sistemi Windows, soprannominata Zerologon, permette di diventare amministratore di un dominio Scoperta da Secura, un azienda di sicurezza informatica, era già stata segnalata e risolta con il Patch Tuesday di Agosto (CVE-2020-1472), ma Tom Tevoort esperto di sicurezza di Secura ha scovato una seconda vulnerabilità ancora più insidiosa della precedente. La vulnerabilità CVE-2020-1472, era legata all’acquisizione di privilegi più elevati (EoP, Elevation of Privilege) ed utilizzava una falla del protocollo MS-NRPC (Netlogon Remote Protocol). Come avevamo visto sull’articolo riguardante il Patch Tuesday di Agosto, la patch CVE-2020-1472 risolveva un problema riguardante la modalità con cui Netlogon (il servizio che si occupa di gestire la ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 17 settembre 2020) Una vulnerabilitàriguardante i sistemi, soprannominata, permette di diventare amministratore di un dominio Scoperta da Secura, un azienda di sicurezza informatica, era già stata segnalata e risolta con il Patch Tuesday di Agosto (CVE-2020-1472), ma Tom Tevoort esperto di sicurezza di Secura ha scovato una seconda vulnerabilità ancora più insidiosa della precedente. La vulnerabilità CVE-2020-1472, era legata all’acquisizione di privilegi più elevati (EoP, Elevation of Privilege) ed utilizzava una falla del protocollo MS-NRPC (Netlogon Remote Protocol). Come avevamo visto sull’articolo riguardante il Patch Tuesday di Agosto, la patch CVE-2020-1472 risolveva un problema riguardante la modalità con cui Netlogon (il servizio che si occupa di gestire la ...

