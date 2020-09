Virginio Simonelli a Tale e Quale Show 2020 | «Il momento giusto di tornare»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 17 settembre 2020) «C’è stato un momento in cui ho sentito il bisogno di dovermi ascoltare, di esplorarmi e di guardarmi dentro. Non volevo a tutti i costi i riflettori puntati addosso», racconta Virginio Simonelli al telefono, spiegando come la decisione di prendersi del tempo dalla ribalta non è stata né avventata né sprovveduta, ma frutto di un’analisi attenta e precisa. Concorrente delle Nuove Proposte di Sanremo prima, e vincitore della decima edizione di Amici poi, Virginio esce dal cono di luce dei circuiti mainstream nel 2012, inaugurando una brillante carriera come autore. Collabora con Laura Pausini, per la quale scrive, tra le altre, Limpido, cantata insieme a Kylie Minogue, e Hazte Sentir, canzone che gli vale il Latin Grammy nel 2018; ma anche con Francesca Michielin, con Raf e con diversi allievi di Amici come Carmen Ferreri e Francesco Bertoli. Il legame con il talent show che lo ha consacrato non si è mai interrotto, ed è proprio da qui che si accende la sua voglia di riapparire per il grande pubblico: lo farà da venerdì 18 settembre su Raiuno con la nuova edizione di Tale e Quale Show, pieno di energia e voglia di fare. Ricordando a tutti che Virginio, in fondo, non se n’è mai andato, e che la musica ha sempre fatto parte della sua vita.