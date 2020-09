Traffico Roma del 17-09-2020 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 settembre 2020) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione code a tratti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna in particolare tra la Casilina all’uscita dell’appia Disagi causati maggiormente per un cantiere su via Appia Proprio in prossimità dello svincolo in direzione del centro Inoltre sono possibili incolonnamenti perintenso tra Cassia bis Cristina circolazione sostenuta e rallentamenti possibili anche lungo l’esterna tra Pontina e Tuscolana orario di punta e aumento degli spostamenti sul percorso Urbano dellaTeramo tra Tor Cervara il raccordo anulare Provenendo dal centro città tu via del Foro Italicointenso è rallentato tra via Salaria alla galleria Giovanni XXIII in tutte e due le direzioni sulla tangenziale sta gli spostamenti maggiori ...