TikTok: la cessione a Oracle non convince Washington (Di giovedì 17 settembre 2020) Il segretario di Stato Mike Pompeo teme che la casa madre cinese acceda comunque ai dati degli utenti. Leggi su media.tio.ch (Di giovedì 17 settembre 2020) Il segretario di Stato Mike Pompeo teme che la casa madre cinese acceda comunque ai dati degli utenti.

WASHINGTON - La proposta di Oracle per TikTok non risolve i timori sulla sicurezza nazionale dell'amministrazione Trump. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali il segret ...

Tik Tok: la guerra fredda si combatte sui social

Legami col partito comunista? - Venerdì 31 luglio Trump ha dichiarato di essere pronto a firmare un ordine esecutivo per vietare l’utilizzo di Tik Tok in America in nome della protezione della sicurez ...

TikTok non ci sta e respinge l’offerta di Microsoft

Durante la scorsa notte il social network cinese TikTok ha fatto sapere che non ha nessuna intenzione di vendere le attività negli Stati Uniti a Microsoft, anche se ormai tutti credevano in un accordo ...

