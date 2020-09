Tennis, Internazionali Roma: Muguruza soffre ma batte Coco Gauff. Kuznetsova ok (Di giovedì 17 settembre 2020) Rimasto purtroppo orfano di italiane, il torneo femminile prosegue non senza sorprese. Coco out " È durata due ore e mezzo esatte la gara tra la numero 9 Garbine Muguruza e la 16enne americana Coco ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 17 settembre 2020) Rimasto purtroppo orfano di italiane, il torneo femminile prosegue non senza sorprese.out " È durata due ore e mezzo esatte la gara tra la numero 9 Garbinee la 16enne americana...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Atp 1000 Roma: Jannik Sinner agli ottavi Battuto il greco Tsitsipas in tre set (6-1, 6-7, 6-2) Asp… - Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ la DIRETTA di #Fognini - #Hubert, match valido per il 2° turno degli #IBI20 - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 2nd Round: Garbine Muguruza beat Cori Gauff 7-6, 3-6, 6-3 - MicheleMizzoni : RT @chetempochefa: Facciamo i complimenti al giovane fuoriclasse del tennis italiano Jannik Sinner, che agli Internazionali di Tennis a Rom… - IlmsgitSport : Internazionali d'Italia, Shapovalov voola agli ottavi: battuto Martinez in due set -