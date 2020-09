Stefano Gai rientra nel GT Italiano con AF Corse | “E’ bello tornare in pista dopo una lunga pausa”

(Di giovedì 17 settembre 2020)Gai, il leone di Milano,clamorosamente nel GTvestendo i colori di AF. Il pilota affiancherà il romano Marco Cioci ed il 18enne statunitense Simon Mann nella categoria Pro-AM.Gai nel GTcon AFGai torna a gareggiare nel GTcon AF. Il pilotavinse per la prima volta il CIGT nel 2016, e nel 2019, portò al casa il titolo Endurance a con la Scuderia Baldini sul circuito del Mugello. Con il rientro nel campionatoGT da parte del campione in carica, la competizione riprende quel lustro che mancava poiché avere il detentore del titolo infa sempre ...

Nel fine settimana, si riaccendono i motori del Campionato Italiano Gran Turismo che per l'occasione si sposta al Piero Taruffi di Vallelunga. Nella classifica assoluta, il trio Rovera-Roda-Fuoco (AF ...