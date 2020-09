Sola al mio matrimonio: la data d’uscita (Di giovedì 17 settembre 2020) Cineclub Internazionale Distribuzione annuncia la nuova data d’uscita nelle sale cinematografiche di Sola al mio matrimonio Sola al mio matrimonio, pellicola di Marta Bergman, arriverà nei cinema italiani il 1° ottobre 2020 grazie a Cineclub Internazionale Distribuzione. Presentato al Festival di Cannes nella sezione ACID, Sola al mio matrimonio è stato accolto con grande entusiasmo a numerosi festival internazionali, tra cui il Rome Independent Film Festival, dove il film ha ricevuto la Menzione Speciale della Giuri, e Alina Serban, la protagonista il premio come miglior attrice. Ai Premi Magritte, inoltre, Sola al mio matrimonio ha ottenuto il riconoscimento per i migliori costumi. La vicenda narrata è ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 17 settembre 2020) Cineclub Internazionale Distribuzione annuncia la nuovad’uscita nelle sale cinematografiche dial mioal mio, pellicola di Marta Bergman, arriverà nei cinema italiani il 1° ottobre 2020 grazie a Cineclub Internazionale Distribuzione. Presentato al Festival di Cannes nella sezione ACID,al mioè stato accolto con grande entusiasmo a numerosi festival internazionali, tra cui il Rome Independent Film Festival, dove il film ha ricevuto la Menzione Speciale della Giuri, e Alina Serban, la protagonista il premio come miglior attrice. Ai Premi Magritte, inoltre,al mioha ottenuto il riconoscimento per i migliori costumi. La vicenda narrata è ...

Ultime Notizie dalla rete : Sola mio 'Sola al mio matrimonio' in sala dal 1 ottobre Cinecittà News Sola al mio matrimonio (2020): Nuovo Trailer Italiano del Film di Marta Bergman – HD

Sola al mio matrimonio in uscita in tutti i cinema italiani dal 1 ottobre 2020. Al centro della vicenda il percorso audace di una giovane donna determinata a cambiare il corso della sua vita: protagon ...

