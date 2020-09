' Riparare il trauma infantile' | manuale di integrazione tra sistemi motivazionali ed Emdr

EditoreFioriti : Queste schede di lavoro per bambini sono tratte dal libro di successo 'Riparare il trauma infantile'. Se cercate un… -

Ultime Notizie dalla rete : Riparare trauma

Il Messaggero

Si chiama "Riparare il trauma infantile", è uscito alla vigilia del lockdown per Covid 19 ed è un manuale rivolto a terapeuti, genitori ed educatori. Lo hanno realizzato - per i tipi della Giovanni Fi ...“Libertà, libertà”, gridano gli sfollati del campo profughi di Moria, sull’isola greca di Lesbo, mentre marciano in massa verso il blocco stradale della polizia, che da giorni impedisce loro di raggiu ...Ferito ma in modo lieve il fratello, che si è messo al riparo in un palazzo. Un 25enne è stato ferito dopo una lite in strada ed è ricoverato all'ospedale Manzoni per un trauma cranico. La vittima… Le ...