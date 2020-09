Ravenna, condannati per aver coperto simboli nazifascisti: eppure era un dovere delle istituzioni (Di giovedì 17 settembre 2020) Tra il febbraio e il marzo 2018, sul muro di una scuola materna di Ravenna, appaiono quattro simboli nazifascisti: la doppia “S”, la croce celtica, la svastica e una runa. “Abbiamo subito sollecitato le forze dell’ordine perché investigassero per sapere chi fossero gli autori” racconta Raffaella Veridiani (Rete Antifascista di Ravenna), “e abbiamo sollecitato il comune e la polizia municipale affinché rimuovessero le scritte, visibilissime, perché quella strada è in centro ed è impossibile non notarle. Ci passano migliaia di persone e molte pattuglie che vanno nei giardini pubblici, soprattutto per controllare gli immigrati. Abbiamo parlato col sindaco, Michele De Pascale, e con vari assessori, ma non abbiamo mai avuto risposta. Scuotevano la testa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Tra il febbraio e il marzo 2018, sul muro di una scuola materna di, appaiono quattro: la doppia “S”, la croce celtica, la svastica e una runa. “Abbiamo subito sollecitato le forze dell’ordine perché investigassero per sapere chi fossero gli autori” racconta Raffaella Veridiani (Rete Antifascista di), “e abbiamo sollecitato il comune e la polizia municipale affinché rimuovessero le scritte, visibilissime, perché quella strada è in centro ed è impossibile non notarle. Ci passano migliaia di persone e molte pattuglie che vanno nei giardini pubblici, soprattutto per controllare gli immigrati. Abbiamo parlato col sindaco, Michele De Pascale, e con vari assessori, ma non abbiamo mai avuto risposta. Scuotevano la testa ...

