Non incolparti se ti hanno ferita Ma impegnati per tornare a sorridere

Quante volte, dopo l'ennesimo tradimento, ci siamo guardate alle specchio accusandoci di non essere state abbastanza furbe, intelligenti o attente per prevedere quell'ennesima catastrofe? Accade ogni volta che qualcuno ci spezza il cuore senza pietà, ci chiudiamo in noi stesse, in quei luoghi tanto oscuri quanto spaventosi della mente popolati dai nostri mostri interiori. Quelli che non riescono ad andare via neanche quando dormiamo, quelli che ci accusano di essere sempre troppo ingenue o di fidarci troppo, quelli che ci incolpano e che ci sussurrano che se l'epilogo è stato questo è solo colpa nostra. Quei mostri alle volte, assumono le nostre stesse sembianze e inevitabilmente, noi, diventiamo le loro vittime. La verità, però, è che nessuna di noi è in possesso di una sfera di vetro che prevede il futuro e le azioni ...

Rididori : @DaniloM1994 Sei giovane! Ora basta incolparti di tutto. Riconosci le tue , ma non addossarti colpe altrui???? - mcbeatIes : Incredibile come alcuni riescano a passare da un giorno all'altro fregandosene completamente di te, quasi tu non si… - SugamamaHere_ : X:'Ho preso 3kg dall'inizio della quarantena' Io:'Purtroppo la quarantena ha cambiato i nostri stili di vita e molt… - fairymoontaehun : Amore ti prego non incolparti di niente, non è stata mai colpa tua, ti amiamo un sacco e ti abbiamo aspettato e ti… - verobattiloriii : @thxjkprms Non è colpa tua, ti prego non incolparti?? -

