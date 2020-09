Napoli, parla Andrea Petagna: “Punta di peso? Io dialogo con i compagni” (Di giovedì 17 settembre 2020) Andrea Petagna ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro.“Spero di conquistare i tifosi nelle partite ufficiali, quando conterà qualcosa. Sono arrivato dieci giorni fa e mi sto integrando bene nel gruppo, non vedo l’ora che inizi il campionato. Per me è un onore giocare insieme ad Insigne e Mertens, che ho sempre ammirato in tv e quando ci ho giocato contro. In attacco c’è tanta competizione ed è importante perché si rende meglio. (…) Io mi sono conquistato tutto ciò che ho fatto. Ora sono qui, voglio migliorare ancora. Sono davvero felice, voglio fare goal e spero di poter dare soddisfazioni e aiutare la squadra. Sono a completa disposizione dell’allenatore”. 20/09/2020 ... Leggi su calciomercato.napoli (Di giovedì 17 settembre 2020)hato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro.“Spero di conquistare i tifosi nelle partite ufficiali, quando conterà qualcosa. Sono arrivato dieci giorni fa e mi sto integrando bene nel gruppo, non vedo l’ora che inizi il campionato. Per me è un onore giocare insieme ad Insigne e Mertens, che ho sempre ammirato in tv e quando ci ho giocato contro. In attacco c’è tanta competizione ed è importante perché si rende meglio. (…) Io mi sono conquistato tutto ciò che ho fatto. Ora sono qui, voglio migliorare ancora. Sono davvero felice, voglio fare goal e spero di poter dare soddisfazioni e aiutare la squadra. Sono a completa disposizione dell’allenatore”. 20/09/2020 ...

