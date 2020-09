Napoli, Giuntoli spinge Hysaj e Maksimovic: o l'intesa o l'addio (Di giovedì 17 settembre 2020) Napoli - L'estate dei rinnovi. Lunga, lunghissima e a volte anche estremamente tormentata. Sì, in un paio di casi almeno. Senza contare Milik, certo: lui però è più che altro un ex discorso e ormai ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020)- L'estate dei rinnovi. Lunga, lunghissima e a volte anche estremamente tormentata. Sì, in un paio di casi almeno. Senza contare Milik, certo: lui però è più che altro un ex discorso e ormai ...

sportli26181512 : #Napoli, Giuntoli spinge Hysaj e Maksimovic: o l'intesa o l'addio: Prosegue da tempo il tentativo di trovare un acc… - infoitsport : Fedele: 'Napoli, ecco la posizione finale in classifica. Koulibaly andrà via, Giuntoli non decide' - Salvato95551627 : RT @cn1926it: #Giuntoli mette gli occhi su un giovane dell’Az Alkmaar: i dettagli - cn1926it : #Giuntoli mette gli occhi su un giovane dell’Az Alkmaar: i dettagli - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli, nuovo profilo di prospettiva seguito dallo staff di #Giuntoli: la situazione?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomer… -