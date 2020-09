Mike Tyson: “Volevo pagare 10mila dollari per spaccare il muso a un gorilla ma mi dissero di no” (Di giovedì 17 settembre 2020) Mike Tyson era disposto a pagare 10mila dollari per prendere a pugni un gorilla. È stato lui stesso a raccontarlo in una recente intervista, come riferisce il Corriere della Sera: successe nel 1989, mentre si stava godendo una serata romantica con Robin Givens, che all’epoca era sua moglie. Il pugile aveva prenotato un’intero zoo per una visita privata e, arrivati davanti alla gabbia dei gorilla, videro che “un grosso maschio, stava sottomettendo tutti gli altri“. Tyson, che aveva 23 anni ed era detentore del titolo Wba dei pesi massimi, decise di intervenire: “Erano così potenti ma i loro occhi erano come un bambino innocente – ha spiegato Tyson – Allora ho offerto al guardiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020)era disposto aper prendere a pugni un. È stato lui stesso a raccontarlo in una recente intervista, come riferisce il Corriere della Sera: successe nel 1989, mentre si stava godendo una serata romantica con Robin Givens, che all’epoca era sua moglie. Il pugile aveva prenotato un’intero zoo per una visita privata e, arrivati davanti alla gabbia dei, videro che “un grosso maschio, stava sottomettendo tutti gli altri“., che aveva 23 anni ed era detentore del titolo Wba dei pesi massimi, decise di intervenire: “Erano così potenti ma i loro occhi erano come un bambino innocente – ha spiegato– Allora ho offerto al guardiano ...

Spuntano nuovi aneddoti sul passato di Mike Tyson, il pugile campione del mondo. In attesa di tornare sul ring a 54 anni, Tyson ha raccontato una curiosa vicenda che risale al 1989. Anno in cui organi ...

Mike Tyson: «Volevo affrontare un gorilla pagando 10.000 dollari, mi dissero no»

Il 54enne, in attesa di tornare sul ring a 54 anni, ha rivisitato un episodio del 1989: noleggiò uno zoo, e voleva entrare nella gabbia. I suoi rapporti con squali e tigri ...

