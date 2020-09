Miele di tarassaco? La risposta vi sorprenderà! Ecco la ricetta!

(Di giovedì 17 settembre 2020) Cos’è ilDIesattamente? Con questa dicitura si intende un prodotto derivato sì dai fiori, ma non grazie all’intervento delle api. Si ottiene dal dente di leone, una pianta erbacea perenne dalla grande radice, dalle foglie allungate e dentellate e dalla corolla gialla. Le sue proprietà curative sono note fin dall’antichità e il suo impiego in infusi e decotti depurativi e digestivi assai diffuso nel mondo contadino. I fiori, inoltre, apportano considerevoli dosi di antiossidanti e rafforzano le difese immunitarie, grazie alla presenza dell’ossido nitrico. A beneficiarne sono soprattutto l’intestino e il fegato. In realtà, però, si tratta di uno sciroppo dalla consistenza, dal colore e dal sapore simile a quello del, da cui prende il nome ...

Ultime Notizie dalla rete : Miele tarassaco

Proiezioni di Borsa

Le tisane sono un ottimo rimedio naturale che, oltre a rappresentare un momento piacevole e rilassante per coccolarsi, costituiscono un valido aiuto per l’organismo grazie alle proprietà benefiche e d ...Nelle aree tra i 500 e i 1000 metri d'altezza, lungo gli Appennini, il miele di castagno. Apprezzatissimo è quellodi Eucalipto e di Erica, di Sulla e di Tarassaco. (Tra i più rari invece di asfodelo, .... Conoscete il tarassaco e le sue proprietà depurative? Se la risposta è no, allora è giunta l’ora di sperimentare il miele di tarassaco e come prepararlo a casa. Cos’è? Innanzitutto bisogna dire che ...