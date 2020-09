Meteo Roma del 17-09-2020 ore 19:15 (Di giovedì 17 settembre 2020) Meteo en ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo stabile per tutto l’arco della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi da segnalare soltanto dei locali piovaschi sulle Alpi occidentali al pomeriggio al centro bel tempo con cieli sereni al mattino su tutti i settori qualche addensamento in più il pomeriggio solo con dei locali acquazzoni in Appennino in rapido esaurimento in serata al sud e residua instabilità sulle regioni meridionali con quali pioggia o temporali tra ciglia Calabria settori appenninici bel tempo altrove con cieli sereni o poco nuvolosi temperature in calo su tutte le regioni le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 settembre 2020)en ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo stabile per tutto l’arco della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi da segnalare soltanto dei locali piovaschi sulle Alpi occidentali al pomeriggio al centro bel tempo con cieli sereni al mattino su tutti i settori qualche addensamento in più il pomeriggio solo con dei locali acquazzoni in Appennino in rapido esaurimento in serata al sud e residua instabilità sulle regioni meridionali con quali pioggia o temporali tra ciglia Calabria settori appenninici bel tempo altrove con cieli sereni o poco nuvolosi temperature in calo su tutte le regioni le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa

