Mercato, Milik alla Roma e Dzeko alla Juve: ore decisive (Di giovedì 17 settembre 2020) L’agente di Milik oggi è stato a Trigoria mentre Edin Dzeko aspetta solo il via libera dalla Roma per andare a Torino Sono davvero le ore decisive che segneranno il futuro di Arkadiusz Milik ed Edin Dzeko. Le trattative legate a vicenda sono in dirittura d’arrivo. Oggi a Trigoria l’incontro tra l’entourage del polacco e la dirigenza per risolvere gli ultimi dettagli per il passaggio in giallorosso. Gli agenti del giocatore hanno parlato con la Roma in un lungo summit. Milik infatti sembra essersi convinto della destinazione giallorossa e ha accantonato l’idea di poter andare alla Juventus e giocarsi le sue carte anche in Champions. ... Leggi su zon (Di giovedì 17 settembre 2020) L’agente dioggi è stato a Trigoria mentre Edinaspetta solo il via libera dper andare a Torino Sono davvero le oreche segneranno il futuro di Arkadiuszed Edin. Le trattative legate a vicenda sono in dirittura d’arrivo. Oggi a Trigoria l’incontro tra l’entourage del polacco e la dirigenza per risolvere gli ultimi dettagli per il passaggio in giallorosso. Gli agenti del giocatore hanno parlato con lain un lungo summit.infatti sembra essersi convinto della destinazione giallorossa e ha accantonato l’idea di poter andarentus e giocarsi le sue carte anche in Champions. ...

Napoli, nell'affare Milik anche due giovani: andranno al Bari

Roma, nel mirino anche Torreira

Roma scatenata sul mercato: i giallorossi hanno preso Pedro e stanno per annunciare Kumbulla e De Sciglio, inoltre sono in trattativa con Milik. Secondo le indiscrezioni, per il centrocampo il club ca ...

Mercato: Kumbulla-Roma è fatta, la Juve vira su Edin Dzeko. E' asta per Gareth Bale

Luis Suarez e Arturo Vidal non rientrano nei piani del Barcellona: il tecnico Ronald Koeman non li ha convocati per l'amichevole di oggi con il Girona e il futuro dei due ormai è sempre più lontano da ...

