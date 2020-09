Londra, nessuno slot per i test covid disponibile in città. Crescono i timori per l'aumento dei casi di coronavirus (Di giovedì 17 settembre 2020) L'intera portata della crisi dei test covid a Londra può essere svelata oggi dopo che un'indagine dell'Evening Standard ha scoperto che gli appuntamenti non erano disponibili per la prenotazione ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 settembre 2020) L'intera portata della crisi deipuò essere svelata oggi dopo che un'indagine dell'Evening Standard ha scoperto che gli appuntamenti non erano disponibili per la prenotazione ...

Il Real Madrid dopo Bale è pronto ad un’altra operazione in uscita. I blancos vogliono cedere e sfoltire la rosa prima di operare in entrata. Il gallese venerdì mattina potrebbe sbarcare a Londra per ...

Robert Pattinson è guarito dal Covid. Ma non sembra più lui…

Prima la notizia bella. Robert Pattinson è guarito dal Covid-19. A cui era risultato positivo il 4 settembre scorso. E provocando, di fatto, l’ennesima chiusura del set di The Batman, il film di cui è ...

