Leonardo si unisce al distretto spaziale australiano

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) –supporta l’ecosistemadell’Australia Meridionale (South Australia) e stabilisce una presenza per le sue attività di servizi spaziali nelLot Fourteen attraverso la controllata e-GEOS, una joint venture tra Telespazio e l’AgenziaItaliana, in collaborazione con SmartSat. “Il forte interesse mostrato dai principali attori nazionali e internazionali è un ottimo vantaggio per il South Australia ed è un’ulterioreprova che Lot Fourteen è una calamita per gli affari e posti di lavoro”, ha commentato il PremierSteven Marshall, aggiungendo “l’arrivo dial Lot Fourteen rafforza il forte impegno del mio governo nel creare un hub unico che ...