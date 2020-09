Le escort di Berlusconi. Ridotta di due terzi in appello la condanna per Tarantini (Di giovedì 17 settembre 2020) La prescrizione di alcuni reati, ma fondamentalmente il riconoscimento delle attenuanti generiche che il tribunale aveva escluso, equivalenti alle aggravanti, hanno ridotto la pena in Corte di appello a Bari per Giampaolo Tarantini, l'imprenditore accusato di aver reclutato e portato nel 2008 e 2009 escort nelle residenze di Silvio Berlusconi, all'epoca presidente del Consiglio. In primo grado, a novembre del 2015, era stato condannato a 7 anni e 10 mesi. Il procuratore generale della Corte di appello a febbraio scorso aveva chiesto 6 anni. La condanna è passata ora a 2 anni e 10 mesi. I reati riferiti a diversi episodi di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione sono andati in prescrizione. Nel processo c'erano altri tre imputati. Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020) La prescrizione di alcuni reati, ma fondamentalmente il riconoscimento delle attenuanti generiche che il tribunale aveva escluso, equivalenti alle aggravanti, hanno ridotto la pena in Corte dia Bari per Giampaolo, l'imprenditore accusato di aver reclutato e portato nel 2008 e 2009nelle residenze di Silvio, all'epoca presidente del Consiglio. In primo grado, a novembre del 2015, era statoto a 7 anni e 10 mesi. Il procuratore generale della Corte dia febbraio scorso aveva chiesto 6 anni. Laè passata ora a 2 anni e 10 mesi. I reati riferiti a diversi episodi di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione sono andati in prescrizione. Nel processo c'erano altri tre imputati.

fattoquotidiano : Ridotta in appello la condanna per Tarantini a due anni e 10 mesi. L’imprenditore reclutava le escort per le cene a… - zazoomblog : Caso escort e Berlusconi: in Appello ridotta la pena di Tarantini - #escort #Berlusconi: #Appello #ridotta - rep_bari : Escort a casa di Silvio Berlusconi, ridotta la pena a Gianpi Tarantini: 'Responsabile di 10 incontri' [di ISABELLA… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Ridotta in appello la condanna per Tarantini a due anni e 10 mesi. L’imprenditore reclutava le escort per le cene a ca… - SilviaL31165731 : I soldi per prostituirti chi te li da?oca svizzeta cinese con la figlia escort come te??gli amici di Renzi o Berlus… -