Inter, pesano i rientri: le cessioni diventano necessarie (Di giovedì 17 settembre 2020) . Le spese per gli ingaggi sono in continua ascesa, la crisi ha frenato i ricavi I ricavi mancano, le spese per gli ingaggi crescono. L'Inter – come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – deve assolutamente iniziare a cedere calciatori, per diminuire il monte di spesa. MENO RICAVI – Le spese continuano a crescere, si legge sulla rosea: 29 milioni di euro in più rispetto a giugno con Perisic, Nainggolan, Joao Mario e i nuovi arrivati. Ora le cessioni sono fondamentali.

