Il Mundo Deportivo va oltre: “Con Dzeko alla Juve, ora Suarez è una possibilità per l’Inter” (Di venerdì 18 settembre 2020) Milik alla Roma e Dzeko all Juventus, ormai ci siamo. Resta però in sospeso la questione legata al futuro di Luis Suarez dato in uscita dal Barcellona – visti anche i rapporti non ottimali con Koeman – e vicino alla Juventus di Pirlo che ha virato però con efficenza sull’attaccante giallorosso. Come riportato da Mundo Deportivo, il futuro del Pistolero – che oggi ha sostenuto l’esame di italiano a Perugia – non è chiaro e oltre all’interesse dell’Atletico Madrid, potrebbe dare un passo in più al reparto offensivo nell’Inter di Conte che cerca un nuovo attaccante insieme ai già consolidati Lukaku, Lautaro e Sanchez. Foto: twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) MilikRoma eallntus, ormai ci siamo. Resta però in sospeso la questione legata al futuro di Luisdato in uscita dal Barcellona – visti anche i rapporti non ottimali con Koeman – e vicinontus di Pirlo che ha virato però con efficenza sull’attaccante giallorosso. Come riportato da, il futuro del Pistolero – che oggi ha sostenuto l’esame di italiano a Perugia – non è chiaro eall’interesse dell’Atletico Madrid, potrebbe dare un passo in più al reparto offensivo nell’Inter di Conte che cerca un nuovo attaccante insieme ai già consolidati Lukaku, Lautaro e Sanchez. Foto: twitter ...

