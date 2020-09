“Fai schifo, ti spezzo le ossa”, maestra d’asilo a processo a Lecce per maltrattamenti sui bimbi (Di giovedì 17 settembre 2020) “Fai schifo, ti spezzo le ossa”, maestra d’asilo a processo a Lecce. La maestra di una scuola di Nardò, in provincia di Lecce, rinviata a giudizio per maltrattamenti sui bimbi. Oltre alle offese verbali, la maestra di 61 anni avrebbe strattonato a più riprese i piccoli allievi colpendoli anche con schiaffi e sculacciate per costringerli a ubbidire ai suoi comandi come stare seduti e mangiare. “Guai a te si ti muovi, ti taglio le gambe con la forbice”, “fate schifo”, “Ti spezzo le ossa”, sono solo alcune delle terribili frasi che una maestra d’asilo avrebbe rivolto ai suoi piccoli alunni in ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) “Fai, tile ossa”,d’asilo a. Ladi una scuola di Nardò, in provincia di, rinviata a giudizio persui. Oltre alle offese verbali, ladi 61 anni avrebbe strattonato a più riprese i piccoli allievi colpendoli anche con schiaffi e sculacciate per costringerli a ubbidire ai suoi comandi come stare seduti e mangiare. “Guai a te si ti muovi, ti taglio le gambe con la forbice”, “fate”, “Tile ossa”, sono solo alcune delle terribili frasi che unad’asilo avrebbe rivolto ai suoi piccoli alunni in ...

