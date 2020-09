Ecco cosa fa adesso Antonio Ingroia: prova a candidarsi sindaco a Campobello di Mazara (Di giovedì 17 settembre 2020) L'ex magistrato è il lizza per diventare il primo cittadino di un piccolo comune siciliano. Ma con grandi ambizioni sostiene: «L'antimafia non è solo manette, ma serve al riscatto del territorio».Aspirante sindaco di Campobello di Mazara: buche da sistemare, cittadini alle calcagna e improbabili consiglieri comunali. Avvocato Antonio Ingroia, chi gliel'ha fatto fare?Bah... è una bella domanda. La stessa che, da qualche giorno, mi fa mia moglie. E, a dire il vero, mi faccio pure io. Ha trovato la risposta?Mah... la convinzione che la Sicilia, anche nei territori più difficili, non sia condannata a convivere con la mafia, il malcostume e la scarsa educazione civica di chi butta l'immondizia per strada. Voglio provare a smentire Leonardo Sciascia, ... Leggi su panorama (Di giovedì 17 settembre 2020) L'ex magistrato è il lizza per diventare il primo cittadino di un piccolo comune siciliano. Ma con grandi ambizioni sostiene: «L'antimafia non è solo manette, ma serve al riscatto del territorio».Aspirantedidi: buche da sistemare, cittadini alle calcagna e improbabili consiglieri comunali. Avvocato, chi gliel'ha fatto fare?Bah... è una bella domanda. La stessa che, da qualche giorno, mi fa mia moglie. E, a dire il vero, mi faccio pure io. Ha trovato la risposta?Mah... la convinzione che la Sicilia, anche nei territori più difficili, non sia condannata a convivere con la mafia, il malcostume e la scarsa educazione civica di chi butta l'immondizia per strada. Vogliore a smentire Leonardo Sciascia, ...

Ecco, però, il motivo della polemica nelle ultime ... Vediamo, piuttosto, che cosa abbiamo scoperto nel nuovo trailer. La demo dello Showcase Per chi volesse saperne di più sul personaggio ...

Pasquale Ferraro: “Ecco perchè Italia Viva ha fatto una scelta coraggiosa”

“Ci risiamo. Eccoci alle battute finali di un’altra campagna elettorale con contenuti inesistenti e candidati mummie, riesumati dopo un lustro di oblio” questa la dichiarazione di Pasquale Ferraro, Re ...

Lombardia film commission, uno degli arrestati: “Dalla Lega hanno ciucciato una montagna di soldi”

Sarà interrogato domani Michele Scillieri, uno dei tre commercialisti vicini alla Lega arrestati nell'ambito dell'inchiesta sulla Lombardia film commission. E ciò che il commercialista dirà agli inqui ...

