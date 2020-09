DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – 17 settembre 2020 (Di giovedì 17 settembre 2020) Uomini e Donne riserverà nuove sorprese nella puntata di oggi, 17 settembre, che si può seguire in DIRETTA VIDEO. Ieri, infatti, Maria De Filippi ha perso la pazienza a causa del comportamento di un nuovo cavaliere di nome Nicola, il quale si è vantato di non essersi concesso a una dama di nome Valentina. La discussione è nata grazie alle rivelazioni fatte da Roberta Di Padua. Maria De Filippi si è scagliata, in particolare, contro le dame del parterre femminile, colpevoli di aver bollato immediatamente come “facile” una ragazza nuova, senza domandarsi cosa potesse essere successo davvero. Cosa accadrà oggi a Uomini e Donne? Al centro dello studio potrebbe esserci Armando Incarnato, sempre accusato di non cercare ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 settembre 2020)riserverà nuove sorprese nella puntata di oggi, 17, che si può seguire in. Ieri, infatti, Maria De Filippi ha perso la pazienza a causa del comportamento di un nuovo cavaliere di nome Nicola, il quale si è vantato di non essersi concesso a una dama di nome Valentina. La discussione è nata grazie alle rivelazioni fatte da Roberta Di Padua. Maria De Filippi si è scagliata, in particolare, contro le dame del parterre femminile, colpevoli di aver bollato immediatamente come “facile” una ragazza nuova, senza domandarsi cosa potesse essere successo davvero. Cosa accadrà oggi a? Al centro dello studio potrebbe esserci Armando Incarnato, sempre accusato di non cercare ...

