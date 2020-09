Controlli Agenzia delle Entrate giugno 2020: chi rischia e quando iniziano (Di giovedì 17 settembre 2020) A partire dal 1° giugno 2020 è prevista la ripartenza dei Controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il direttore dell’AdE Ernesto Maria Ruffini, recentemente, ha fatto sapere che a partire dal prossimo giugno ripartiranno tutte le attività di comunicazione per i contribuenti, compresi contenziosi, notifiche di atti e cartelle esattoriali. Nel documento redatto per l’audizione del 22 aprile 2020 presso la Commissione Finanze della Camera, Ruffini ha ufficializzato, in mancanza di nuove proroghe, la ripresa degli atti di liquidazione, accertamento, riscossione e monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Controlli ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 settembre 2020) A partire dal 1°è prevista la ripartenza deida parte dell’. Il direttore dell’AdE Ernesto Maria Ruffini, recentemente, ha fatto sapere che a partire dal prossimoripartiranno tutte le attività di comunicazione per i contribuenti, compresi contenziosi, notifiche di atti e cartelle esattoriali. Nel documento redatto per l’audizione del 22 aprilepresso la Commissione Finanze della Camera, Ruffini ha ufficializzato, in mancanza di nuove proroghe, la ripresa degli atti di liquidazione, accertamento, riscossione e monitoraggio da parte dell’-Riscossione....

