Cassa Integrazione INPS e Covid: novità su CIG ed esonero contributivo (Di giovedì 17 settembre 2020) Arrivano importanti novità sulla Cassa Integrazione e sulle misure per il Covid introdotte nel famoso decreto Agosto. Il ILN (Ispettorato Nazionale del Lavoro) è intervenuto con la nota n. 713 del 16 settembre 2020 per chiarire alcuni aspetti importanti relativi alle misure prese per far fronte alla pandemia. In particolare sono specificatele ipotesi di spettanza e di cumulabilità degli esoneri contributivi introdotti dal decreto e delle ipotesi di proroga dei contratti a termine e del divieto di licenziamento. Ultime notizie Cassa Integrazione: ILN rilascia una nota Per quanto riguarda l'esonero contributivo ex Cassa Integrazione: "I datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, ...

