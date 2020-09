Calciomercato Inter | in arrivo un colpo “low cost” dal Napoli

DiMarzio : #Calciomercato | #Alshabab, ecco #Banega: l'annuncio sui social ? - Eurosport_IT : E anche oggi 'Vidal all'Inter nelle prossime 48 ore...' ??????? Prossimamente a?l? ?c?i?n?e?m?a? all'Inter ??? ??… - MarcoBovicelli : #Raiola dopo il summit con l’#Inter: “Per #Pinamonti c’è accordo tra club, ora dobbiamo trovarlo noi. Soluzione per… - LiberoReporter : Calciomercato: attenta Inter, Lukaku potrebbe andar via - ibraheeem3333 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Alshabab, ecco #Banega: l'annuncio sui social ? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Pazienza, perché al momento non ci vuole altro. Pazienza e lavoro, lontano dalla Ciutad Deportiva perché ormai Arturo Vidal non è più nei fatti un giocatore del Barcellona. Ma, per ragioni di bilancio ...Inter, idea Milenkovic per la difesa. Non solo il Milan sul centrale serbo, anche il club nerazzurro avrebbe in mente l'assalto al centrale della Fiorentina in caso di addio a Milan Skriniar. Il serbo ...L’AD dell’Inter potrebbe provare a prendere un giocatore che piace anche a Maldini: gli ultimi aggiornamenti da Gianluca Di Marzio INTER NEWS – La giornata di ieri è stata certamente importante. S’è p ...