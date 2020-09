Brianza, bambino fa tampone e va all’asilo prima dell’esito: positivo. Classe e famiglie in quarantena (Di giovedì 17 settembre 2020) Covid, bambino fa il tampone e va all’asilo prima dell’esito: positivo Una famiglia di Cesano Maderno (Monza Brianza) ha accompagnato il figlio all’asilo nonostante il bambino fosse in attesa del risultato del tampone per il Coronavirus. Il piccolo è poi risultato positivo e ora l’intera Classe (comprese le maestre) è finita in quarantena. Il bimbo si è sottoposto al test per il Covid il 3 settembre scorso. E il 7, l’8 e il 9 settembre il bambino è andato a scuola, finché la famiglia il 9 ha saputo che l’esito del tampone era positivo. A quel punto i genitori hanno smesso di mandare il figlio ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 settembre 2020) Covid,fa ile va all’asilodell’esito:Una famiglia di Cesano Maderno (Monza) ha accompagnato il figlio all’asilo nonostante ilfosse in attesa del risultato delper il Coronavirus. Il piccolo è poi risultatoe ora l’intera(comprese le maestre) è finita in. Il bimbo si è sottoposto al test per il Covid il 3 settembre scorso. E il 7, l’8 e il 9 settembre ilè andato a scuola, finché la famiglia il 9 ha saputo che l’esito delera. A quel punto i genitori hanno smesso di mandare il figlio ...

