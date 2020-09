Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 16 settembre 2020

(Di giovedì 17 settembre 2020)dei programmi più visti di, mercoledì 16, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta ha totalizzato 3134 spettatori (15.90% di share). La puntata di Temptation Island su Canale5 ha conquistato 2956 spettatori (18.79%). Il film Rambo su Italia1 ne ha avuti 1692 (8.12%); su Rai2 la serie tv The good doctor ha portato a casa 1676 spettatori (7.22%) nel primo episodio e 1757 (8.48%) nel secondo, mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 1696 spettatori (8.87%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 640 spettatori (3.06%) e su La7 Atlantide ne ha avuti 386 (2.61%). ...

