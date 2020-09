Amiche per la pelle morte a 18 e 19 anni per scattarsi un selfie (Di giovedì 17 settembre 2020) morte a 18 e 19 anni mentre cercavano di scattarsi un selfie in cima alla cascata. Erano inseparabili, Amiche per la pelle. E secondo una prima ricostruzione della tragedia, scrivono i media locali, una ha perso l’equilibrio e l’altra è scivolata nel tentativo di salvarla. Sono morte così Bruna Velasquez, 18 anni, e Monique Medeiros, 19 anni. Poco prima avevano pubblicato sui social una foto insieme, poi il dramma. Un volo di 30 metri nel vuoto dalla cima della cascata di Salto Caveiras a Lages, in Brasile che non ha lasciato loro scampo. È successo tutto domenica scorsa, 13 settembre, e per quanto tempestivo l’intervento dei soccorritori non è servito a nulla. (Continua dopo la foto) Bruna ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 settembre 2020)a 18 e 19mentre cercavano diunin cima alla cascata. Erano inseparabili,per la. E secondo una prima ricostruzione della tragedia, scrivono i media locali, una ha perso l’equilibrio e l’altra è scivolata nel tentativo di salvarla. Sonocosì Bruna Velasquez, 18, e Monique Medeiros, 19. Poco prima avevano pubblicato sui social una foto insieme, poi il dramma. Un volo di 30 metri nel vuoto dalla cima della cascata di Salto Caveiras a Lages, in Brasile che non ha lasciato loro scampo. È successo tutto domenica scorsa, 13 settembre, e per quanto tempestivo l’intervento dei soccorritori non è servito a nulla. (Continua dopo la foto) Bruna ...

