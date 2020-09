VIDEO | Tumore testa-collo, Aiocc: “9.000 casi diagnosticati in un anno” (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – “Il tumore del distretto testa-collo e’ di origine squamosa e puo’ interessare il cavo orale, l’orofaringe e la laringe. Nell’ultimo anno ci sono stati 9.000 nuovi casi diagnosticati e la fascia di eta’ piu’ colpita e’ quella tra i 50 e i 75 anni. Ultimamente, pero’, si sta riscontrando un abbassamento dell’eta’ legato a fattori come l’Hpv (virus del papilloma umano). Quest’ultimo, causa principale del carcinoma della cervice uterina, puo’ incidere nell’insorgenza del tumore del retro bocca e anche del cavo orale”. Lo dichiara alla Dire Valentino Valentini, presidente dell’Associazione italiana di Oncologia cervico-cefalica (Aiocc), che in occasione della Make Sense Campaign 2020, la campagna europea di sensibilizzazione sui tumori della testa e del collo, promuove l’iniziativa ‘Tieni la Testa sul collo. Non prenderla alla leggera’. Leggi su dire (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – “Il tumore del distretto testa-collo e’ di origine squamosa e puo’ interessare il cavo orale, l’orofaringe e la laringe. Nell’ultimo anno ci sono stati 9.000 nuovi casi diagnosticati e la fascia di eta’ piu’ colpita e’ quella tra i 50 e i 75 anni. Ultimamente, pero’, si sta riscontrando un abbassamento dell’eta’ legato a fattori come l’Hpv (virus del papilloma umano). Quest’ultimo, causa principale del carcinoma della cervice uterina, puo’ incidere nell’insorgenza del tumore del retro bocca e anche del cavo orale”. Lo dichiara alla Dire Valentino Valentini, presidente dell’Associazione italiana di Oncologia cervico-cefalica (Aiocc), che in occasione della Make Sense Campaign 2020, la campagna europea di sensibilizzazione sui tumori della testa e del collo, promuove l’iniziativa ‘Tieni la Testa sul collo. Non prenderla alla leggera’.

Oggi i pazienti con Mieloma Multiplo vivono meglio e più a lungo, grazie a nuovi farmaci che prolungano i tempi di remissione e alla terapia di mantenimento che permette ai pazienti sottoposti a trap ...

Martin Castrogiovanni, anche lui argentino di nascita come la sua collega Belen Rodriguez, è uno dei volti della prossima edizione di Tu si que vales. La sua immagine si è contraddistinta da sempre pe ...

La sfida al Mieloma Multiplo riprende dopo la pausa per l’emergenza sanitaria COVID-19 e approda in Calabria, dove sono circa 200 i nuovi casi diagnosticati ogni anno e diverse centinaia di pazienti c ...

