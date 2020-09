Una virologa cinese afferma che il coronavirus è artificiale. Ma mancano le prove (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Foto: Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images)Il governo cinese ha creato e rilasciato intenzionalmente il nuovo coronavirus. È questa la pesante accusa fatta dalla virologa cinese Li-Meng Yan durante un’intervista su Fox News, secondo cui appunto il Sars-Cov-2 sarebbe stato creato in laboratorio e avrebbe quindi un’origine artificiale. Le prove? Per ora nessuna, solo le sue parole (anche se Yan sostiene di averle). Il motivo per fidarsi di lei, ha raccontato, si basa unicamente sul fatto che ha lavorato nel laboratorio di riferimento dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e che è stata, sempre a suo dire, una dei primi scienziati al mondo a studiare il nuovo coronavirus. Alla ricercatrice sarebbe ... Leggi su wired (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Foto: Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images)Il governoha creato e rilasciato intenzionalmente il nuovo. È questa la pesante accusa fatta dallaLi-Meng Yan durante un’intervista su Fox News, secondo cui appunto il Sars-Cov-2 sarebbe stato creato in laboratorio e avrebbe quindi un’origine. Le? Per ora nessuna, solo le sue parole (anche se Yan sostiene di averle). Il motivo per fidarsi di lei, ha raccontato, si basa unicamente sul fatto che ha lavorato nel laboratorio di riferimento dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e che è stata, sempre a suo dire, una dei primi scienziati al mondo a studiare il nuovo. Alla ricercatrice sarebbe ...

