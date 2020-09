Temptation Island 8 al via, svelati i nomi dei tentatori e delle tentatrici (Di mercoledì 16 settembre 2020) Debutta questa sera su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi. Dopo una settimana di slittamento, a causa del forfait di una coppia scoppiata durante il soggiorno all’Is Morus Relais, l’isola delle tentazioni è pronta a ripartire. Di recente abbiamo conosciuto le 6 coppie che prenderanno parte al docu-reality mentre di seguito vi presentiamo i tentatori e le tentatrici. I nomi dei tentatori di Temptation Island 8 Tra i tentatori presenti nel cast di Temptation Island 2020 troviamo Stefano, 30enne romano che ha vissuto anche in Spagna e in Australia per poi tornare in Italia. C’è poi Filippo, un 31enne di Zevio, in provincia ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Debutta questa sera su Canale 5 la nuova edizione dicon Alessia Marcuzzi. Dopo una settimana di slittamento, a causa del forfait di una coppia scoppiata durante il soggiorno all’Is Morus Relais, l’isolatentazioni è pronta a ripartire. Di recente abbiamo conosciuto le 6 coppie che prenderanno parte al docu-reality mentre di seguito vi presentiamo ie le. Ideidi8 Tra ipresenti nel cast di2020 troviamo Stefano, 30enne romano che ha vissuto anche in Spagna e in Australia per poi tornare in Italia. C’è poi Filippo, un 31enne di Zevio, in provincia ...

