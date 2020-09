Spicy Orange | il colore dello smalto più trendy d’autunno!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Loè il trend autunnale a cui è davvero impossibile resistere! L’autunno è alle porte e, anche se ancora le temperature percepite sono abbastanza estive, la mente è ormai rivolta alla prossima stagione. Per voi che siete amanti dei colori caldi e avvolgenti, non perdetevi le nuove tendenze per una nail art spettacolare! Ecco, di seguito tutte le idee per unghie da sfoggiare con eleganza . Tanti colori dalle nuance aranciate che riprendono i colori iconografici della zucca, del fogliame e del tramonto! Curiose di scoprire di più sullo: lodalpiùd’autunno Questo ...