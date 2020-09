Serie C 2020/2021: ecco la prima giornata girone A, B, C (Di mercoledì 16 settembre 2020) ecco il sorteggio del calendario della Serie C 2020/2021. Tutto pronto per conoscere il cammino delle 60 squadre di Lega Pro nella nuova stagione che prenderà il via il 27 settembre. girone A, prima giornata: Albinoleffe-Livorno Carrarese-Pro Patria Juventus U23-Pro Sesto Lecco-Giana Erminio Lucchese-Pergolettese Olbia-Pontedera Piacenza-Grosseto Pistoiese-Alessandria Pro Vercelli-Novara Renate-Como girone B, prima giornata: Carpi-Sambenedettese Feralpisalò-Arezzo Fermana-Mantova Gubbio-Modena Padova-Imolese Perugia-A.j. Fano Ravenna-Sudtirol Triestina-Matelica Virtusvecomp Verona-Cesena Vis Pesaro-Legnago Salus girone C, prima ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020)il sorteggio del calendario della. Tutto pronto per conoscere il cammino delle 60 squadre di Lega Pro nella nuova stagione che prenderà il via il 27 settembre.A,: Albinoleffe-Livorno Carrarese-Pro Patria Juventus U23-Pro Sesto L-Giana Erminio Lucchese-Pergolettese Olbia-Pontedera Piacenza-Grosseto Pistoiese-Alessandria Pro Vercelli-Novara Renate-ComoB,: Carpi-Sambenedettese Feralpisalò-Arezzo Fermana-Mantova Gubbio-Modena Padova-Imolese Perugia-A.j. Fano Ravenna-Sudtirol Triestina-Matelica Virtusvecomp Verona-Cesena Vis Pesaro-Legnago SalusC,...

tuttosport : #DeSciglio, c'è la #Roma: operazione da 10 milioni - Gazzetta_it : Claudia e Radja #Nainggolan, matrimonio finito. Fissata l'udienza per la separazione - Gazzetta_it : #Dzeko è l’ideale per #Ronaldo. E rende possibile il trio con #Dybala - auroraditrapani : #BabyNetflix pazzesca già solo per aver affrontato una miriade di tematiche ancora taboo nel 2020, buttiamoci dentr… - CrapanzanoRobin : RT @CorSport: #Roma, #Kumbulla è sbarcato a Fiumicino: visite mediche e firma -