Perché un Gattuso (calciatore) servirebbe come il pane a questo Napoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Napoli dovrà cedere tanti esuberi, ma non solo. La squadra azzurra non è ancora completa, serve un mediano che possa sostituire Allan. Leggi su 90min (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ildovrà cedere tanti esuberi, ma non solo. La squadra azzurra non è ancora completa, serve un mediano che possa sostituire Allan.

Gaetano82930703 : @edoardo_go @CarmeloCavani96 @WolfMercato Perche trollare se gattuso pensi che restiamo senza allenatore??? Sul mer… - SalvMont : @WolfMercato @CarmeloCavani96 @edoardo_go Io non ho alcun dubbio che Gattuso sia stia lamentando perchè non arrivan… - Davidoskji : @SpudFNVPN Ma Gattuso e giuntoli non sono della stessa opinione? Se si perché non prendono un portiere fatto per bene? - mimmodigennaro : @SpudFNVPN Quindi il napoli completerà la squadra così come ha chiesto Gattuso?Perché in realtà al momento siamo mo… - SeCiro2 : @SpudFNVPN il napoli lotterà per il vertice al netto della situazione osimhen che è un rischio grosso perchè è leta… -